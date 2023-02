Mario Salas: 'No me ajusto al resultado, creo que merecimos ganar ampliamente'. | Fuente: Liga 1

Este sábado Alianza Lima empató 1-1 ante Deportivo Municipal en un partido amistoso de cara al reinicio de la Liga 1. Al respecto, Mario Salas, entrenador del cuadro 'íntimo' aseguró que se siente satisfecho con la actuación mostrada por su equipo.

"No me ajusto al resultado para nada, creo que merecimos ganar ampliamente. Hicimos un muy buen segundo tiempo", afirmó el estratega chileno en conferencia de prensa luego del partido.

Sin embargo, también se refirió al primer tiempo del compromiso donde los 'blanquiazules' no tuvieron un muy buen rendimiento: "Nos costó mucho, no tuvimos la claridad ni atrevimiento para romper las líneas de presión de Municipal, pero en general el partido fue bueno. Lo esperábamos de esa forma. Me dejó muy tranquilo lo que hicieron en el segundo tiempo, la entrega fue totoal".

Por otro lado, haciendo un balance de los cuatro partidos amistosos que tuvo ante Alianza Universidad de Huánuco, Universidad San Martín y Deportivo Municipal, Mario Salas afirmó que se siente contento con que su idea de juego se ha podido llegar a entender por los jugadores y plasmar en el campo de juego.

"Me deja muy tranquilo, hay que tratar que la idea la mantengan los 90 minutos y si se puede sacar más diferencia hay que sacarla. En general los cuatro partidos que hemos jugado me deja un sabor más dulce que amargo", afirmó el entrenador de Alianza Lima.

