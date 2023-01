Hernán Barcos marcó su primer gol con Alianza Lima | Fuente: Liga 1

Alianza Lima debutó este martes en la Liga 1 Betsson enfrentando a Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 del Grupo B de la Fase 1. Tras recibir el fallo del TAS a su favor y permanecer en la Primera División, el cuadro blanquiazul recién pudo insertarse en la competición. Sin contar para esta ocasión con su refuerzo estrella Jefferson Farfán, los 'íntimos' empataron 2-2.

Fueron los cusqueños los que se adelantaron en el marcador a través de Mauricio Montes a los 7', pero con el correr de los minutos Alianza Lima logró llegar con más frecuencia al área rival y así se produjo la acción de penal ante Sebastián Gonzales Zela, que derivó en el empate de José Manzaneda.

Para la segunda mitad, los dirigidos por Carlos Bustos llegaron con más frecuencia a campo contrario, pero fue su rival el que logró mover el marcador, aunque con una acción polémica.

A los 64', la contra de Cusco FC con Miguel Carranza y José Rivera fue finalizada por Sandro Rengifo con un remate dentro del área. El balón dio en el travesaño y luego impactó sobre el césped. Mauricio Montes gritó la anotación, lo mismo que el juez de oriente, por lo que el principal Renzo Castañeda decretó el 2-1. La imágenes no dejaron claro si la pelota ingresó en su totalidad y al no existir la tecnología del VAR o el 'Ojo de Halcón', no se pudo revisar la polémica.

Bustos envió al campo a los experimentados Wilmer Aguirre y Hernán Barcos, claves para el resultado definitivo. Miguel Cornejo filtró un balón al área para el desmarque del 'Zorro', quien llegó a la pelota y fue derribado por el portero Eder Hermoza. Así, Barcos decidió cobrar y el '9' no falló en su definición.

Alianza Lima debutó con un 2-2 ante Cusco FC y sumó su primer punto de la temporada. En la próxima jornada tendrá que medirse ante Sport Huancayo, donde podría saltar al campo Jefferson Farfán.

Alianza Lima 0-1 Cusco FC: así fue el gol de Mauricio Montes | Fuente: GOL Perú

José Manzaneda marcó el 1-1 frente a Cusco FC | Fuente: GOL Perú

Alianza Lima vs. Cusco FC: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Rivadeneyra; Aguilar, Montoya, Lacerda, Lagos; Oliva, Ballón, Concha; Manzaneda, Valenzuela y Gonzales.

Cusco FC: Hermoza; Velásquez, Tello, Rizzo, Céspedes; Gonzáles, Mendoza; Carranza, Abisab, Rivera y Montes.

Alianza Lima vs. Cusco FC: MINUTO A MINUTO

Mauricio Montes convirtió el 1-0 ante Alianza Lima | Fuente: Liga 1

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Cusco FC?

Alianza Lima vs. Cusco FC chocarán el martes 30 de marzo. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 3:30 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Alberto Gallardo.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Alianza Lima vs. Cusco FC?

El partido EN DIRECTO será transmitido por los 89.7 FM de RPP Noticias. La señal de TV estará a cargo de Gol Perú y vía móvil podrá verse a través del App Movistar Play. Todos los detalles del compromiso los podrás encontrar en la página web de RPP.pe

Universitario vs. Cantolao, horarios en el mundo:

12:30 p.m.: Estados Unidos (Los Ángeles)

2:30 p.m.: México, Estados Unidos (Chicago)

3:30 p.m.: Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Miami y New York)

5:30 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay

9:30 p.m.: España, Francia, Italia

Alianza Lima jugará en la tercera jornada de la Liga 1. | Fuente: Alianza Lima - Cusco FC

NUESTROS PODCASTS

Un año después del primer confinamiento total por la pandemia de coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, esto debido al incremento de casos de Covid19. ¿Tendremos tercera ola en el Perú? El Dr. Elmer Huerta explicó que esto ocurriría cuando cambie el clima en el país, además de la expansión de las variantes por el virus.

Newsletter "Fútbol como Cancha"

No te pierdas de ningún detalle del acontecer deportivo nacional e internacional. Suscríbete al newsletter de “FÚTBOL COMO CANCHA”, en el que encontrarás los partidos, los datos y las pepas que debes tener en cuenta los fines de semana

Te sugerimos leer