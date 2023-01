Empate para comenzar: Alianza Lima igualó 2-2 con Cusco FC en su debut en la Liga 1 Betsson

José Manzaneda anotó el primer tanto de Alianza Lima | Fuente: Liga 1

Alianza Lima debutó este martes en la Liga 1 Betsson enfrentando a Cusco FC en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 3 del Grupo B de la Fase 1. Tras recibir el fallo del TAS a su favor y permanecer en la Primera División, el cuadro blanquiazul recién pudo insertarse en la competición. Sin contar para esta ocasión con su refuerzo estrella Jefferson Farfán, los 'íntimos' empataron 2-2.

Fueron los cusqueños los que se adelantaron en el marcador a través de Mauricio Montes a los 7', pero con el correr de los minutos Alianza Lima logró llegar con más frecuencia al área rival y así se produjo la acción de penal ante Sebastián Gonzales Zela, que derivó en el empate de José Manzaneda.

Para la segunda mitad, los dirigidos por Carlos Bustos llegaron con más frecuencia a campo contrario, pero fue su rival el que logró mover el marcador, aunque con una acción polémica.

A los 64', la contra de Cusco FC con Miguel Carranza y José Rivera fue finalizada por Sandro Rengifo con un remate dentro del área. El balón dio en el travesaño y luego impactó sobre el césped. Mauricio Montes gritó la anotación, lo mismo que el juez de oriente, por lo que el principal Renzo Castañeda decretó el 2-1. La imágenes no dejaron claro si la pelota ingresó en su totalidad y al no existir la tecnología del VAR o el 'Ojo de Halcón', no se pudo revisar la polémica.

Bustos envió al campo a los experimentados Wilmer Aguirre y Hernán Barcos, claves para el resultado definitivo. Miguel Cornejo filtró un balón al área para el desmarque del 'Zorro', quien llegó a la pelota y fue derribado por el portero Eder Hermoza. Así, Barcos decidió cobrar y el '9' no falló en su definición.

Alianza Lima debutó con un 2-2 ante Cusco FC y sumó su primer punto de la temporada. En la próxima jornada tendrá que medirse ante Sport Huancayo, donde podría saltar al campo Jefferson Farfán.

Alianza Lima 0-1 Cusco FC: así fue el gol de Mauricio Montes | Fuente: GOL Perú

José Manzaneda convirtió el empate 1-1 ante Cusco FC | Fuente: GOL Perú

Alianza Lima vs. Cusco FC: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Rivadeneyra; Aguilar, Montoya, Lacerda, Lagos; Oliva, Ballón, Concha; Manzaneda, Valenzuela y Gonzales Zela.

Cusco FC: Hermoza; Velásquez, Tello, Rizzo, Céspedes; Gonzales, Mendoza; Carranza, Abisab, Rivera y Montes.

Alianza Lima vs. Cusco FC: MINUTO A MINUTO

José Manzaneda, Josepmir Ballón, Wilmer Aguirre y Steven Rivadeneyra. | Fuente: Alianza Lima

LA PREVIA

Llegó el momento para el estreno. Luego de luchar por su permanencia en la Liga 1 Betsson, Alianza Lima jugará su primer partido del año cuando enfrente a Cusco FC en la tercera jornada del grupo B de la Fase 1.

Desde el 17 de marzo, que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a su favor para que vuelva a la Primera División, Alianza Lima ha transcurrido entre días de pura satisfacción. A ello se sumó el gran fichaje de Jefferson Farfán, que retornó al equipo de sus amores tras 17 años.

Alianza Lima buscará sus primeros tres puntos en el estadio Alberto Gallardo con un equipo en el cual seguramente estarán ausentes la 'Foquita' Farfán, Hernán Barcos y Pablo Míguez, quienes serían reservados por el entrenador Carlos Bustos para los próximos compromisos.

"Contento que esté con nosotros. Ha sido importante su incorporación al equipo. Ha sido una inyección anímica para todos en el inicio del torneo. Está trabajando de buena manera. Con respecto a los jugadores que estarán en el primer partido, la lista la vamos a dar recién en la previa del partido", señaló Bustos en su última conferencia.

Por su parte, Cusco FC llega a este partidos con un empate 2-2 ante Cienciano. Mauricio Montes y Manuel Corrales anotaron los goles del equipo dirigido por Carlos Ramacciotti.

Alianza Lima vs Cusco FC: posibles alineciones

Alianza Lima: Rivadeneyra; Aguilar, Montoya, Lacerda, Lagos; Oliva, Ballón, Concha; Manzaneda, Valenzuela y Gonzales.

Cusco FC: Hermosa; Velásquez, Figueroa, Rizzo, Céspedes; Gonzáles, Aubert; Carranza, Abisab, Rivera y Montes.

Sandro Rengifo anotó el 2-1 ante Alianza Lima | Fuente: GOL Perú

