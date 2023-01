Roberto Mosquera envió mensaje a quienes prendieron fuegos artificiales en la concentración. | Fuente: Binacional

Binacional se coronó campeón nacional tras ganarle 4-3 en el marcador global a Alianza Lima. Pero no la tuvo fácil, y no solo porque el partido de vuelta quedó 2-0 a favor del equipo blanquiazul, sino también porque en la previa tuvieron que superar complicaciones ocasionadas por hinchas del equipo rival.

Seguidores blanquiazules llegaron el sábado por la noche a las afueras del hotel en el que concentraba el plantel visitante. Con la cuestionada intención de complicar su sueño, reventaron fuegos artificiales y bombardas durante la madrugada.

En redes sociales, algunos hinchas íntimos aplaudieron el gesto. Sin embargo, gran cantidad de personas se mostró en contra, por un tema de respeto no solo a Binacional, que venía de afrontar un duro momento con la pérdida de su jugador Juan Pablo Vergara, sino también a los vecinos del lugar.

En ese sentido, Roberto Mosquera, entrenador de Binacional, envió un mensaje a quienes realizaron y festejaron el acto. "Los que tiraron bombardas y cuetes a las 3:00 am. y toda la noche lo único que hicieron fue decir 'no confiamos en nuestro equipo. No creo que ellos puedan y necesitamos que estos no duerman'. Es un flaco favor. Hay que tener galanura, hay que tener charm, talento para vivir la vida", dijo en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

"Es un oprobio decir públicamente 'estos no van a ganar, tenemos que apoyarlos, que no duerman'. Esas perversidades tienen que ir desapareciendo y (debe) aparecer la nobleza de 31 mil hinchas, que quiero y valoro. Gritaron los 90 minutos. Toda mi familia es hincha de Alianza Lima, pero sí me dijeron (que) primero está la familia", finalizó.

