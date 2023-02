Leao Butrón, arquero de Alianza Lima. | Fuente: Instagram Leao Butrón

Alianza Lima enfrentará este viernes a Binacional por la séptima jornada de la Liga 1 Betsson. El entrenador argentino Carlos Bustos realizará algunos cambios en su oncena como el ingreso de Ángelo Campos que ocupará el arco blanquiazul en lugar de Steven Rivadeneyra, que en las últimas fecha tuvo un irregular desempeño.

Sobre ello, el exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, afirmó que Steven Rivadeneyra no atraviesa un buen momento y que es "normal" el ingreso de Campos, que debutará en la Liga 1 en 2021.

"Lo de Steven lo conocemos, tuvo un gran nivel especialmente en Municipal. Este año le costó un poco más y cuando un arquero comete un error se le nota un montón. Sigo sintiendo que el arco estuvo muy parejo incluyendo Franco Saravia. No sé cómo será la interna pero hasta cierto punto es normal que ahora le toque a Ángelo", declaró en el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo Butrón dijo que Rivadeneyra debe convencerse lo "buen arquero que es". "Steven tiene una batalla muy grande con él mismo. Debe entender lo buen arquero que es, además es una gran persona. La confianza se aumenta con los partidos, esto también aplica en Campo y Saravia".

Sobre el nivel de Alianza Lima en la Liga 1, sostuvo: "Nadie va a negar que no están en un nivel habitual, yo lo veo más allá. Veo a Alianza no tan consolidado, pese que tuvo buenos momentos. Me emocionó el buen rendimiento de los primeros partidos, pero luego le está costando como a la mayoría de equipos", concluyó.

Alianza Lima y Binacional se enfrentarán a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana), en el estadio Alberto Gallardo.

Ángelo Campos será el arquero titular de Alianza Lima en el duelo ante Binacional por la fecha 7 de la Liga 1. | Fuente: Alianza Lima

NUESTROS PODCASTS

En varios países se debate sobre la posibilidad de solicitar un certificado de vacunación para el ingreso de extranjeros a sus territorios. ¿Es adecuada esta medida en el corto plazo? ¿Qué medidas implicaría?, el Dr. Elmer Huerta nos aclara qué opciones podrían ser las más adecuadas.

Te sugerimos leer