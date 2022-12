Javier Arce llegó a la dirección técnica de Binacional a inicios de año. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Binacional la pasó muy mal en el entretiempo de su partido ante Alianza Lima. Según Javier Arce, director técnico del 'Poderoso del Sur', existía un aroma raro en su camerino una vez que ingresaron a él al término de los primeros 45 minutos, cosa que hizo que se retiren de ahí y tengan que quedarse en unas gradas.

"Cuando entré al camarín, empecé a sentir un olor raro. De ahí, los futbolistas entraron y ya me estaba sintiendo mal. El comisario me comentó que no era gas pimienta, pero igual tuvimos que desalojar el vestuario e hicimos nuestra recuperación en las escaleras. Ahí di la charla y luego no volvimos a ingresar al camerino", dijo.

Además, Javier Arce destacó el gesto de los futbolistas de Alianza Lima ante este suceso, pues varios de ellos les consultaron sobre su estado al enterarse de esto. Asimismo, negó tajantemente que este percance haya sido la principal razón por la cual se llevaron una derrota de Matute.

"La seguridad de Alianza Lima nos confirmó que sí había un olor raro, pero igual quiero agradecer a sus jugadores porque fueron a verificar si es que nos sentíamos bien. El árbitro nos permitió demorarnos un poco más, pero teníamos que salir a jugar de todos modos. No sé si fue algo premeditado o fortuito, pero no quiero justificar y decir que por eso perdimos", sentenció.

