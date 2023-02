Ayacucho FC vence 2-0 a Alianza Lima al finalizar el primer tiempo | Fuente: @LigaFutProf

Este lunes Alianza Lima cayó por 2-1 ante Ayacucho FC por la fecha 1 del Grupo B en la Fase 2 con goles de Diego Minaya, Leandro Sosa y el descuento de Joazhiño Arroé.

En el primer tiempo, si bien los blanquiazules mostraron mejor elaboración que en compromisos anteriores, no fue eficaz frente al arco y falló algunas chances de gol. Mientras que Ayacucho FC supo aprovechar las pocas ocasiones que tuvo y en dos de ellas convirtió.

El primero llegó en el minuto 9 en los pies de Diego Minaya. Mientras que el segundo gol apareció en el minuto 34 luego de un desprendimiento de Luis Carranza por la banda izquierda para luego centrar a Leandro Sosa, quien controló y remató sin presión de marca muy cerca del arco de Steven Rivadeneyra.

Ya en el segundo tiempo, en el minuto 67, apareció Joazhiño Arroé para aprovechar un disparo desde fuera del área y ponerla al ángulo, con esta jugada casi excluida del resto del partido, Alianza Lima acortó la ventaja.

Sin embargo, sobre el final, alrededor del minuto 90 y con seis minutos más por jugarse, Joazhiño Arroé fue expulsado por doble amarilla y dejó al conjunto íntimo con 10 hombres, lo que dificultó que el empate pudiera llegar.

Finalmente, Ayacucho FC venció por 2-1 a Alianza Lima por el Grupo B en la primera jornada de la Fase 2 de la Liga 1.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: ALINEACIONES CONFIRMADAS:

Alianza Lima: Rivadeneyra; Salazar, Montoya, Quijada, Rosell; Ballón, Ascues; Cornejo, Mora, Arroé y Rubio.

Ayacucho FC: Carranza, Murrugarra, Montes, Zamudio, Cossio, Quina, Souza, Villamarín, Sosa, Minaya y Ardiles.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC, EN VIVO: MINUTO A MINUTO

LA PREVIA

Alianza Lima busca volver a la victoria cuando enfrente a Ayacucho FC en su primer partido de la Fase 2. El equipo blanquiazul vive una crisis de resultados tras encadenar cuatro derrotas consecutivas, tres en la Fase 1 y una ante Nacional en la Copa Libertadores.

El chileno Mario Salas, entrenador de Alianza Lima, confía que su equipo recuperará la senda del triunfo en un choque no podrá contar con el arquero Leao Butrón por lesión.

“Así la racha sea mala, a esta altura del año, cambiar el estilo no es acertado, lo que creo que es mejor, es tener matices, pero respetando nuestros principios e idea de juego. Empezar a hacer todo distinto al final de la temporada creo que no es aconsejable. No estoy de acuerdo con la aseveración que indica que aún no se ha podido implementar la idea de juego, la idea de juego está; hay cosas que no nos han permitir ganar, pero que no van por la idea y forma de juego, más va por cosas técnicas, conceptuales e individuales", explicó en conferencia de prensa.

Ayacucho FC llega a este partido tras golear 3-0 a Carlos en la última fecha del Torneo Apertura y se perfila como un rival de cuidado para el cuadro blanquiazul en el estadio San Marcos.

Alianza Lima en la Liga 1. | Fuente: EFE

