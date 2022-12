Víctor Hugo Marulanda: 'Para mí, mi continuidad en Alianza Lima no está porque no he logrado objetivos'. | Fuente: Alianza Lima

El último sábado Alianza Lima cayó por 2-0 ante Sport Huancayo y descendió a la Liga 2. Tras este acontecimiento, Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del club blanquiazul, se refirió al fracaso del presente año y puso en duda su continuidad.

"Estoy pasando un informe, siempre he dicho que trabajo con objetivos. Tengo un contrato que me liga a más años, así estaba realizado el proyecto, pero cuando no se llega a objetivos, tengo una reunión con la gerente, con el directorio. Lógicamente, mi continuidad, para mí, para Víctor Hugo Marulanda, no está más porque no he logrado los resultados", indicó en diálogo con GOL Perú.

"Me duele mucho por esto, por el reto que yo tenía, porque antes de venir aquí estaba en dos alternativas más y por eso que ocurrió hace 23 años me vine para acá, cuando se dio una de las grandes alegrías que tuvo el club y ahora le traigo una de las grandes derrotas, es paradójico y doloroso lo que estoy viviendo hoy", agregó en referencia al campeonato que alcanzó con el equipo victoriano en 1997 en calidad de futbolista.

Por último, pidió disculpas a la afición blanquiazul: "No tengo cara y me da pena, tengo que pedir perdón a la gente por lo que ha pasado este año. De una manera humilde debo decir que me equivoqué. Para lo que está hoy Alianza creo que se tiene que hacer un cambio completo. La gente no sabe todo el proyecto importante que se tiene".

