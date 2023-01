Víctor Hugo Marulanda se encuentra en Colombia | Fuente: Alianza Lima

“No tenemos resultados buenos y yo soy el responsable. Mi cabeza y todo mi equipo de trabajo somos responsables de esta situación del club. Es un equipo con el cuerpo técnico, los futbolistas, el cuerpo médico y todo lo que sea deportivo”. Estas palabras pertenecen a Víctor Hugo Marulanda, director deportivo de Alianza Lima, quien habló de la crisis de resultados del cuadro blanquiazul tanto en la Liga 1 Movistar como en la Copa Libertadores.

"Se me podrá cuestionar muchas cosas, pero yo doy la cara. El directorio, la gerencia, cada departamento nos ha apoyado, pero creo que en lo deportivo la responsabilidad la tengo yo", reiteró.

En conversación con Fútbol como Cancha de RPP Noticias, Víctor Hugo Marulanda, también se refirió al rendimiento de algunos jugadores del plantel. “Por códigos yo no me voy a referir a futbolistas en específico. No voy a decir quién pidió a este u otro, pero yo firmó el documento del contrato y me hago responsable. Yo no traje a todos,hay una mesa de trabajo para armar la nómina”, añadió

Marulanda también se refirió al no viaje de Kluiverth Aguilar a Mérida: "Para mí es un tema nuestro. Hubo un tema del club, yo no voy a decir que fue el papá o el chico, hay una responsabilidad del club y la tengo que asumir".

Your browser doesn’t support HTML5 audio Alianza Lima

Te sugerimos leer