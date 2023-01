Johan Fano jugó en Universitario de Deportes y Alianza Lima | Fuente: Andina / Prensa Alianza

Johan Fano supo vestir muchas camisetas en el fútbol peruano, entre las cuales aparecen las de Universitario de Deportes y Alianza Lima. Confeso hincha crema, el delantero vivió momentos distintos en los clubes de mayor popularidad del país, por lo que no fue ajeno al caso de Alexi Gómez, cuestionado por ciertos actos a través de sus redes sociales.

“Por ganarte a una hinchada, no haría lo que está haciendo Alexi. Yo lo aprecio, lo he aconsejado mucho, pero todo depende de uno. Él le faltó el respeto a la ‘U’, no hay que olvidarse de quién te dio de comer. Él sabe que se ha equivocado. Seguro en algún momento hablará del tema. Todo en la vida da vueltas y uno debe ser agradecido”, indicó Fano en entrevista con El Comercio.

“Lo más importante es que uno tiene que ser respetuoso con los equipos que ha jugado. Yo nunca he hablado mal de Alianza, salvo por los directivos que sí me trataron mal cuando tuve la lesión. Solo tengo palabras de agradecimiento para los amigos que dejé y a los mismos hinchas”, agregó el exdelantero, que actualmente se desempeña como asistente técnico en Rionegro Águilas de Colombia.

Alexi Gómez es uno de los fichajes de Alianza Lima para la presente temporada. Antes tuvo dos etapas en la ‘U’, consiguiendo ser campeón nacional en el año 2013.

Te sugerimos leer