El contrato de Kevin Quevedo termina esta temporada. | Fuente: Club Alianza Lima

Kevin Quevedo tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de temporada. Y aunque la intención de la dirigencia blanquiazul era renovar el vínculo por más tiempo, todo hace indicar que la situación estaría complicada.

César Torres, miembro del Comité Deportivo de Alianza Lima, habló en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias y confesó que, aunque ya igualaron el monto que el padre del jugador exigía, no han logrado retomar el contacto.

"Le hemos propuesto al señor lo que él pidió. Lo que él pidió le estamos pagando. Sin embargo, no tenemos respuesta alguna. El padre, hasta ahora, no se acerca, nos evade, no nos contesta los teléfonos. No contesta el señor hasta ahora, estamos a la espera", dijo el representante del club blanquiazul.

"En estos temas contractuales, yo no me fijo mucho. Yo me concentro en hacer bien las cosas dentro del campo. A fin de año se verá si me quedo o me voy para otro equipo. Yo quiero salir campeón con Alianza y después lo que Dios quiera", dijo días atrás 'Quevegol', en conferencia de prensa.

Kevin Quevedo es el goleador del plantel blanquiazul en la temporada. En 24 partidos, lleva 15 tantos y cinco asistencias.

Alianza Lima enfrentará este sábado a Alianza Universidad de Huánuco. El partido, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar, arrancará a las 8:00 pm. en Matute y será transmitido EN VIVO por Gol Perú y RPP Noticias.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Entrevista a César Torres. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer