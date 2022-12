Alexi Gómez y Jean Deza, | Fuente: Andina

El director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, aseguró que se siguen analizando los casos de Jean Deza y Alexi Gómez y admitió que el comportamiento de los futbolistas dañaron la imagen del club blanquiazul

"Hay tramites disciplinarios que se vienen trabajando. La parte legal es el que queda comprometida con entregar la información a los chicos. Alianza quiere hacer las cosas de buena manera, sus comportamientos nos han dado un poco duro con la reputación de la marca, que tanto queremos cuidar, pero cuando ellos lo quieran decir, estoy seguro que vamos a poder explicar muchas interrogantes", aseguró en entrevista con radio Ovación.

Cuando se le consultó a Marulanda si fue un error los fichajes de Deza y Gómez, sostuvo que "cuando pasen las cosas, tendré la capacidad de asumir y nadie más lo hará. Puedo mirar a cualquier persona a los ojos y decir si me equivoqué o no. Por el momento no diré nada, tengo que ser respetuoso con mis jefes".

El director colombiano también se refirió sobre el aspecto económico de Alianza Lima en medio de la crisis del nuevo coronavirus. "Tenemos que ser coherentes con la situación y hablo de temas económicas. Estamos como en un plan de supervivencia y analizar cierto puntos para darle durabilidad a la institución. Estamos moviéndonos y gracias a Dios contamos con gente organizada", culminó.

Víctor Hugo Marulanda es el Director Deportivo de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

