Leao Butrón descendió con Alianza Lima en la temporada 2020.

Alianza Lima será parte de la Liga 1 Betsson. Esta es una realidad luego que el TAS fallara a su favor en el reclamo que se presentó en la controversia con la Federación Peruana de Fútbol y Carlos Stein. Así, los íntimos jugarán en primera división en este 2021.

Uno de los que fue parte del eventual descenso de Alianza Lima a fines de noviembre fue el exportero Leao Butrón. Este miércoles, en conversación con Conexión de RPP Noticias, comentó su sentir en relación al fallo de parte del TAS hacia la tienda blanquiazul.

"No voy a negar que me alegra, pero no hay nada que festejar porque han sido muchos errores que se cometieron. Que nunca más se repitan. Por un lado hay que respetar las bases, pero por el otro tuvimos un año deportivo malísimo", fue lo que sostuvo Leao Butrón, exarquero de Alianza Lima.

Alianza Lima ya se fija en lo que será la Liga 1 Betsson

Alianza Lima ya se fija en lo que será la Liga 1 Betsson

Asimismo, el también exguardameta de Sporting Cristal y Universidad San Martín de Porres comentó en relación a si es que saldría del retiro ante una posible llamada desde La Victoria.

"Cuando terminó el año 2020 en ese desastre deportivo, sentí que si me decían para seguir, por supuesto que lo iba hacer. Kattia Bohorquez (exadministradora) se dejó presionar y comenzó a sacar a todo el mundo. Hago deporte, pero no entreno. Lo veo difícil a mis 44 años porque también veo que desde adentro no es la idea", añadió.

Por último, Leao Butrón comentó que el conjunto que actualmente está en Matute en Alianza Lima fue pensado para jugar en la segunda división.

"El equipo que se ha formado no fue pensado necesariamente en la Liga 1 Betsson. Desde la administración y jugadores, en su momento hemos sido responsables", finalizó.

