Beto da Silva viene entrenando con Alianza Lima; sin embargo, su transfer aún no llega a La Victoria. | Fuente: Alianza Lima

¿Se complica la contratación de Beto da Silva a Alianza Lima? El pasado 11 de febrero se hizo oficial el vínculo del delantero peruano con el club íntimo; sin embargo, todavía el jugador no ha podido ser tomado en cuenta por Pablo Bengoechea.

La razón principal es que su transfer no ha llegado a La Victoria, por lo tanto no ha sido inscrito como jugador del club y no pudo ser convocado ni para el partido ante Atlético Grau ni ante Ayacucho FC.

Un detalle que llamó la atención a muchos hinchas blanquiazules fue que esta noche el jugador publicó una fotografía en su red social Instagram, en la cual salía vestido con la camiseta de Alianza Lima en Matute, acompañado de sus representantes.

Sin embargo, horas después el jugador la borró de sus redes sociales. Lo que puede ser un indicador de que hubo alguna complicación en la primera etapa de su contratación. Según De Fútbol se Habla Así, de DirecTV Sports, Alianza Lima se habría retrasado en cumplir acuerdos de su transferencia. Este debería resolverse a más tardar este jueves. Queda esperar.

Beto da Silva publicó una fotografía vistiendo la camiseta de Alianza Lima y la borró horas después. | Fuente: Beto da Silva (Instagram)

