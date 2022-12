Ronald Ruíz: 'Dos jugadores de Alianza Lima nos ofendieron cuando descendimos con Unión Comercio' | Fuente: Carlos Stein

El último sábado Carlos Stein empató por 1-1 ante UTC y salvó la categoría. Mientras que Alianza Lima, por su parte, perdió por 2-0 ante Sport Huancayo y sentenció su descenso.

Tras el encuentro, Ronald Ruíz, golero de Carlos Stein, hizo una polémica publicación en su cuenta de Instagram donde se refería a que lo sucedido con los victorianos era "karma".

Por su parte, 'Banana' Ruíz, explicó a qué se debió la publicación y recordó que, cuando militaba por Unión Comercio, le tocó irse al descenso frente a Alianza Lima.

"En su momento (como Unión Comercio) nos merecíamos respeto como Sport Huancayo lo hizo con ellos el sábado. Algunos jugadores estaban ahí, a pesar de la camiseta dejó mucho que desear porque somos compañeros de trabajo y es algo desleal para mí que se me grite 'anda juega segunda no más' en esa oportunidad. No es nada contra Alianza, porque lo respeto mucho, pero escupieron al cielo y el fútbol da vueltas", dijo Ruíz en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, afirmó que no era nada en contra del equipo victoriano, del cual se considera hincha: "Yo soy hincha de Alianza Lima, lo digo y no hay ningún problema. Le expliqué a muchos hinchas porque me mandaron amenazas, le traté de explicar a uno por uno, algunos entendieron, otros no".

En tanto a quiénes fueron los protagonistas del pasado impase, agregó: "No traté de ofender a Alianza, se malinterpretó. Decían cosas que eran fuera de contexto. Luego conversé con Comando Sur y les expliqué, le di el nombre de los dos que nos dijeron eso. Uno fue el chico (Aldair) Salazar, que está equivocado, y el otro es (Carlos) Beltrán. Pero es parte del fútbol, yo no tengo rencores con nadie, menos con el hincha de Alianza".

