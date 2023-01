Rodrigo Cuba anotó dos goles en el 2019 con Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Rodrigo Cuba fue uno de los primeros jugadores de Alianza Lima en dar a conocer que no continuarán en el club el próximo año. A través de las redes sociales, el 'Gato' fue anunciado como refuerzo del Sport Boys y, de esa manera, se confirmó que iba a ser baja en el elenco dirigido por Pablo Bengoechea con miras a la próxima temporada.

Sin embargo, Rodrigo Cuba no quiso despedirse de Alianza Lima sin antes darle un espacio al equipo que lo vio crecer en su cuenta de Instagram. El lateral de 27 años agradeció al conjunto íntimo, al cual volvió después de seis temporadas, y lamentó el poco tiempo de juego que tuvo en ciertas etapas de la campaña.

"Me toca partir nuevamente, pero con la conciencia tranquila y deseando haber jugado más. Definitivamente, no fue lo que esperé. Agradezco cada saludo, abrazo, foto y mensaje de aliento de parte del hincha porque me queda claro que nadie duda de mi compromiso con la institución e hinchaje", dice parte del mensaje de Rodrigo Cuba.

Como se sabe, Rodrigo Cuba debutó profesionalmente con Alianza Lima en el 2012 y pegó la vuelta al club a inicios de año tras dos temporadas en Deportivo Municipal. Ahora, el marcapunta limeño vestirá su quinta camiseta diferente como jugador al incorporarse al Sport Boys.

