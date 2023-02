Rinaldo Cruzado sobre partidos del Torneo Clausura en fecha FIFA: 'Espero que no se posterguen' | Fuente: Alianza Lima

El centrocampista de Alianza Lima Rinaldo Cruzado afirmó que los partidos del Torneo Clausura deben jugarse sin importar los amistosos de la Selección Peruana en fecha FIFA, ya que los íntimos tienen equipo suficiente para afrontar los encuentros.

"Hasta ahora no se ha dado, espero que no sea así porque considero que estamos en instancia final. Independientemente que puedan llamar a un compañero de Alianza considero que tendríamos que jugar los partidos. Tenemos un buen grupo, estamos bien y esperamos que no pase eso porque hay que jugar los partidos", declaró Cruzado para 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

Sobre ello, el experimentado futbolista agregó que él y el club se sentirían contentos si convocan a jugadores de Alianza Lima a la Selección Peruana. "Mas allá de que jugadores vayan a la selección, nosotros estamos muy felices que los convoquen porque se ve que el club está haciendo bien las cosas. Considero que eso es bueno para nosotros. Eso hace que haya más competencia", puntualizó.

Rinaldo Cruzado ha disputado 26 partidos con el conjunto blanquiazul en lo que va del año, no ha podido anotar pero su presencia ha sido fundamental para Alianza Lima y Pablo Bengoechea.

