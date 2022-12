Rinaldo Cruzado en Alianza Lima. | Fuente: Instagram Rinaldo Cruzado

A través de sus redes sociales, Rinaldo Cruzado lamentó que Alianza Lima haya perdido la categoría. El experimentado volante publicó un comunicado en el cual le pidió perdón a los hinchas blanquiazules en este triste momento en la historia del club de La Victoria.

"Pocas experiencias a lo largo de mi vida han sido dolorosas como la que acabamos de vivir. Definitivamente, nada te prepara para esto, menos cuando el trabajo que realizas es el regalo más especial con el que soñaste desde siempre: jugar al fútbol en el club de tus amores, el más grande de tu país, y más aún ser uno de sus capitanes", empezó Cruzado.

Cruzado, que por lesión se perdió los últimos tres partidos de la Fase 2, agregó: “El hecho de no haber podido estar en la cancha las últimas no es excusa para no sentirme responsable de lo ocurrido”.

“A la par de pedir perdón a mi club y a toda la hinchada, me pongo a disposición, esperando poder ser uno más de los miles que, en este momento de oscuridad, seremos los obreros que ayudaremos en el esfuerzo de volver y de hacer al Club Alianza Lima más fuerte”, puntualizó.

Rinaldo Cruzado culmina su contrato con Alianza Lima el 31 de diciembre del 2020. 'Rina' milita en el equipo de sus amores desde el 2017.

A continuación el comunicado de Rinaldo Cruzado:

