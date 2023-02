Federico Rodríguez regresará a su país en los próximos días | Fuente: Andina | Fotógrafo: Juan Carlos Guzmán

El delantero uruguayo tiene un tema personal que lo obliga a dejar el país y volver a Uruguay. En RPP Noticias conversamos con Carlos Villalba, el agente del futbolista, que detalló todas las variables que surgieron en las nuevas negociaciones. Además, aseguró que Federico Rodríguez estaba encantando con el chileno Mario Salas, técnico de Alianza Lima.

¿Carlos, cuándo decidió Federico que iba a volver a Uruguay?

Fue hace unos10 días. Un domingo me comunicó y el lunes habló con Mario (Salas), desde ese entonces, sin tener certeza de cuando podía volver. Luego surgió la posibilidad, de que Mario como se sentía a gusto con él, de poder extender y en estos días hemos estado conversando, pero no se llegó a un acuerdo y no por un tema de dinero, ni de nada. Sólo que no era muy lógico venirse (a Uruguay) en medio de la pandemia, sin saber cuando pueda regresar. No era muy justo para el entrenador tener un jugador que no sabe cuándo va a poder volver. Si le dimos la certeza al club, que para el Clausura podía estar en Perú. Finalmente optamos por dejarlo así. Hoy por hoy en muy buena relación se llegó a un acuerdo.

¿Alianza planteó la posibilidad de renovarle hasta diciembre?

Terminó el contrato de Federico el 30 de junio y yo le manifesté que no había problema de extender hasta diciembre, luego cuando surge lo del nacimiento de su hijo, que ya se sabía, uno como padre quiere estar en los momentos importantes de la familia. Con su señora, su hijo menor; Federico como se dice está trancado en Lima. Cuando se da esto es que se cambió, el tema de renovar hasta diciembre no era muy lógico, porque venir, luego volver con el bebé y con la familia a Lima y para otra vez en diciembre regresar (a Uruguay), ya empezaba a ser mucha ida y vuelta.

¿Si les ofrecían algo más prolongado y estable la decisión era distinta?

Claro que sí, porque aparte Federico, cuando un jugador llega un club, entiendo que el club quiera ver cómo reacciona el jugador, cómo se adapta para hacer un contrato más extenso, pero ya habiendo estado un año y ver que rindió, que lo números lo avalan, que su comportamiento ha sido excelente, entonces no podría extender por seis o tres meses un contrato porque no me parecería justo para las dos partes. Si hubieran ofrecido una extensión de contrato más largo, obvio que se hubiera quedado, porque Federico está muy bien ahí, él su familia, no tiene ningún tipo de reproche. Es más, otros equipos grandes de Perú se han comunicado y a él no le ha interesado porque tiene su sentimiento por Alianza.

¿Cuándo fue eso?

Antes que empiece la pandemia. Pasa en todos lados, no sólo con Federico, si haces las cosas bien los equipos se interesan. Si miramos, tiene los mejores números de Alianza Lima en los últimos 10 años.

¿El que ya no esté el técnico (Pablo Bengoechea) que lo trajo tiene en algo que ver con su decisión?

No, si lo miras hacia atrás es muy fácil de responder la pregunta. En el segundo periodo de Pablo no era titular indiscutido. No era un jugador que lo tenía como titular. (Mario) Salas llegó, lo conoció y habló muy bien. Salas está muy conforme porque vio lo que es el jugador entrenando, trabajando y es un técnico de prestigio. Aquí no es porque se va el técnico se va el jugador, las cosas son separadas. Es más, Federico con Salas estaba encantando por la forma de juego, cree mucho que el funcionamiento sería excelente para su juego. Pero, te repito, aquí está de por medio un tema personal.

