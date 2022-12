Alianza Lima: ¿Qué resultados necesita para no descender en caso gane, empate o pierda ante Sport Huancayo? | Fuente: Liga 1

La última chance. Este miércoles Alianza Lima cayó por 1-0 ante Carlos A. Mannucci por la fecha 8 de la Fase 2 de la Liga 1 y, con este resultado, se complicó aún más en la zona baja de la Tabla Acumulada y no se alejó del descenso.

Hasta el momento, si nos fijamos en el puntaje acumulado de la Liga 1, los tres equipos que descenderían son Deportivo Llacuabamba (20 puntos), Atlético Grau (25 puntos) y Carlos Stein (26 puntos). Por su parte, los íntimos igualan en puntaje a este último con 26 unidades, pero siguen salvando la categoría por diferencia de goles.

Si bien Llacuabamba ya es oficialmente el primer descendido, todavía Atlético Grau, Carlos Stein, Alianza Lima y Cantolao (28 puntos) disputarán dos cupos para mantenerse en primera división este sábado en la última fecha de la Fase 2. ¿Qué resultados necesita el equipo de Daniel Ahmed para no descender?

Colocándonos en los tres posibles panoramas (derrota, empate y victoria) el equipo 'blanquiazul' puede pasar de depender de sí mismo a depender de otros:

Alianza Lima gana ante Sport Huancayo

En este primer escenario, Alianza Lima salvaría la categoría sin importar el resultado de Carlos Stein, Atlético Grau o Cantolao. Por ejemplo, en caso Stein, su rival más cercano, también sume de a tres contra UTC, igualarían en puntaje pero los 'íntimos' se salvarían por diferencia de goles.

Alianza Lima empata ante Sport Huancayo

En caso de solo sumar un punto y llegar a las 27 unidades, Alianza Lima necesitaría que Carlos Stein empate o pierda ante UTC y que Atlético Grau empate o pierda ante Alianza Universidad.

Alianza Lima pierde ante Sport Huancayo

Si el conjunto victoriano no suma, necesitaría que Carlos Stein pierda ante UTC y que Atlético Grau empate o pierda ante Alianza Universidad. En caso el equipo piurano sume un punto y lo iguale en puntaje, los 'blanquiazules' se salvarían por diferencia de goles.

Como se recuerda, los encuentros entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo, Carlos Stein vs. UTC, Atlético Grau vs. Alianza Universidad y Cantolao vs. Sporting Cristal se jugarán de manera simultánea este sábado 28 de noviembre a las 3:30. Por su parte, los 'blanquiazules' tendrán como sede del encuentro al Estadio Nacional.

