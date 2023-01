Pedro Gallese arquero de la Selección Peruana. | Fuente: Instagram

Pedro Gallese ya no es más arquero de Alianza Lima. Sin embargo, el jugador de la Selección Peruana se identificó con la casaquilla blanquiazul tras jugar en la temporada 2019.

Por ello, no sorprendió que Gallese haya publicado un emotivo mensaje después de confirmarse su salida de Alianza Lima, club a quien agradeció en su cuenta de Instagram.

“Gracias por permitirme ser parte de ustedes y por brindarme tanto cariño desde que llegué. Quiero agradecer al hincha, a mis compañeros, al comando técnico y a la institución que siempre confiaron en mí, incluso en los momentos más difíciles”, señaló el portero de 29 años.

“Gracias a la dirigencia que me apoyó y supo comprender mi decisión. De mi lado, me voy con la tristeza de no poder haber obtenido el título nacional, pero con la tranquilidad de haberlo dejado todo. No me alcanzan las palabras para expresar lo que siente mi corazón blanquiazul. Se merecen lo mejor para este 2020 y siempre llevaré los colores en el pecho. Estén seguros que esto no es un adiós sino un hasta luego. Arriba Alianza, Alianza Corazón”, agregó.

Gallese no llegó a renovar con el equipo blanquiazul y su futuro equipo euqipo sería el Orlando City de la Major League Soccer (MLS).

