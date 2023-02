Pedro Gallese compartió vestuario con Kevin Quevedo en Alianza Lima. | Fuente: Prensa San Martín/Liga 1

Pedro Gallese se encuentra en Perú a la espera de poder resolver su futuro y estuvo presente en los entrenamientos de la Universidad San Martín. Ahí, el portero de la Selección Peruana destacó el plantel que está armando Alianza Lima para esta temporada y no fue ajeno a la situación actual de Kevin Quevedo.

"Alianza Lima ha formado un equipazo y este año creo que le va a ir de lo mejor. En cuanto a Kevin Quevedo, le diría que se enfoque en lo suyo. Es un gran futbolista y le ha dado bastantes alegrías al club. Tengo entendido que se está moviendo en lo físico y ojalá le vaya bien de acá en adelante", dijo a GolPerú.

Por otro lado, Pedro Gallese fue consultado sobre su próximo equipo y dio mínimos detalles al respecto. El exarquero de Alianza Lima manifestó que su transferencia se sellaría en los próximos días y espera luchar por el puesto de titular.

"Estoy viendo hasta cuándo me quedo, me encuentro manejando un par de temas que se pueden concretar durante estos días. Todavía no puedo decir de dónde son estas propuestas, pero van por buen camino. En estos días seguramente van a saber, pero son fuera del país. Quiero llegar bien a mi nuevo club para pelear el titularato", sentenció.

