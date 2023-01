Patricio Rubio sobre descenso de Alianza Lima: 'Hubo jugadores que se tiraron para atrás' | Fuente: Liga 1

Si bien el último 17 de marzo Alianza Lima conoció que permanecerá en la Liga 1 tras el fallo del TAS, este año el cuadro victoriano tendrá la exigencia de mostrar un buen desempeño en el campo de juego luego de la mala campaña del 2020 que los envió al descenso deportivo.

Al respecto, Patricio Rubio, delantero de Unión Española y que llegó a Alianza Lima a mediados del 2020 hasta fines de año, fue consultado sobre los malos resultados que obtuvo el conjunto blanquiazul en ese tiempo.

"Yo siento que descendimos mal, lo merecíamos, el equipo no estaba. Habían muchos jugadores que no querían, que se tiraron para atrás", indicó Patricio Rubio en diálogo con el podcast Catedral Hispana.

"Yo, por lo menos, me quedo tranquilo y la gente me lo hace saber, hasta hoy me hablan, me dicen que ojalá vuelva a algún día, me dan las gracias porque saben que di lo mejor para poder lograr que no descendiéramos", agregó el delantero chileno.

Como se recuerda, Patricio Rubio llegó por pedido de Mario Salas, quien ya lo había dirigido con anterioridad, y si bien tenía contrato hasta mediados del 2021, se decidió rescindir el contrato con el jugador y volvió a vestir la casaquilla de Unión Española.

