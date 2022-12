Pedro Gallese llegó a Alianza Lima a inicios de año en calidad de préstamo. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Pedro Gallese ha sido uno de los jugadores más criticados de Alianza Lima a lo largo del año. Sin embargo, pese a los cuatro goles recibidos en la final de ida de la Liga 1 Movistar contra Binacional en Juliaca, el portero fue uno de los futbolistas más destacados del plantel íntimo en esa oportunidad y todo indica que también será titular en el duelo de vuelta.

Incluso, Pablo Bengoechea reveló en conferencia que ya ha tenido sueños con un hipotético caso en el que tengan que definir el título de la Liga 1 Movistar por penales y con el guardameta de la Selección Peruana tapando, por lo menos, uno. "No me preocupa que nos pateen afuera del área porque tenemos a un buen arquero. Quizá no nos alcanza en los 120 minutos y lo terminamos ganando por penales. Sueño todos los días con Pedro Gallese atajándolos", dijo.

Por otro lado, Pablo Bengoechea se refirió específicamente a lo que significará la final de vuelta contra Binacional. Si bien admitió que no se encuentran muy contentos con lo hecho en la ida y reconoció que será un duelo complicado, destacó la fe mostrada por los hinchas de Alianza Lima en las calles.

"Son los 90 minutos más importantes en lo deportivo de nuestras vidas. Estamos amargados y tristes, pero vamos a hacer todo lo posible por ganar. La gente está muy esperanzada y lo hacen saber en la calle, el domingo jugaremos con el corazón. Será difícil, pero tenemos aire", sentenció.

Te sugerimos leer