El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, lamentó el fallecimiento del futbolista Juan Pablo Vergara. Además, dejó en un segundo plano los play-off del fútbol nacional al declarar que se pondría a la orden de Roberto Mosquera si es que logra clasificar a la final.

"No soy quién para tomar la decisión, si hay que jugar o no hay que jugar. Tampoco estoy en la final y por eso se me hace difícil hablar. En el hipótetico caso que nos toque clasificar me pongo a la orden del señor Mosquera", manifestó Bengoechea en conferencia de prensa.

Además dijo que el fallecimiento de Vergara pude afectar de diferente forma a los jugadores de Binacional. "El título al lado de eso no me cambia para nada. Imagino que tienen una gran tristeza, en estos casos todos los seres humanos somos diferentes, algunos pueden intentar hacer el máximo esfuerzo para regalarle el título y otros no se sientan bien. Lo que sí sé es que están en un momento difícil. La familia, nosotros tenemos hijos y cuando pasan estas cosas uno es sensible", agregó.

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal por el duelo de vuelta de la semifinal de los play-off por la Liga 1 este miércoles 4 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

