Pablo Bengoechea salió campeón con Alianza Lima en el 2017. | Fuente: EFE

Jean Deza y Carlos Ascues son dos de los nombres que más han sonado en Alianza Lima tras ser captados en una discoteca a horas de la noche el último fin de semana. Sin embargo, en conferencia de prensa, su técnico Pablo Bengoechea manifestó que ya ha tenido un diálogo con ellos al respecto.

"Jean Deza y Carlos Ascues están sanos, aunque tuvieron el incidente el último fin de semana por los seis segundos que salieron en televisión. Eso no nos ayuda ni nos beneficia en nada, solo nos perturba. Ya hemos hablado con ellos, pero de la puerta para dentro. No vamos a dar explicaciones porque no quisiera ser prisionero de declaraciones", dijo.

Además, Pablo Bengoechea señaló que irán manejando la participación de Jean Deza y Carlos Ascues en los partidos de acuerdo a cómo se vayan comportando. También, dejó en claro las formas en las que este tipo de actos perjudican al plantel.

"Vamos a ir viendo cuál es nuestro comportamiento y el de ellos. Los futbolistas que hacen algo que perjudica al grupo no están colaborando con Alianza Lima, afectan nuestra privacidad y tranquilidad. Esperemos que no sucedan más actos de estas características y podamos pensar solo en fútbol", sentenció.

