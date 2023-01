Kevin Quevedo marcó 26 goles en tres temporadas con Alianza Lima. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Kevin Quevedo finalizó su contrato con Alianza Lima y a la fecha no hay luces sobre cuál será su destino. Fluminense y Sporting Cristal aparecieron interesados en él, pero sin una situación concreta. En la misma en la que se encuentra el cuadro blanquiazul, que hizo gestiones por el delantero hasta fin de año, según reveló Pablo Bengoechea.

“(Quevedo) es un futbolista que conocemos muy bien. Lo dirigimos durante dos años y medio y el último semestre se la pasó en conversaciones con el club. Hasta ahora no hubo acuerdo, no sé si para este año se realizó reuniones", dijo el técnico en conferencia de prensa.

Pablo Bengoechea aseguró que le desea lo mejor a Kevin Quevedo: "El club está trabajando, es alguien a quien apreciamos mucho, queremos mucho, porque lo hemos visto crecer deportivamente y siempre le deseamos lo mejor, sea aquí en Alianza o dónde sea. Alianza Lima siempre se interesó en él, lamentablemente no hubo acuerdo económico y en eso yo no me puedo meter", agregó.

Kevin Quevedo, de 22 años, fue el goleador de Alianza Lima durante la temporada 2019, anotando 17 goles en la Liga 1, siendo su mejor registro en un año natural. Aún no se ha descartado oficialmente que no continuará en el equipo de La Victoria.

Te sugerimos leer