El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, se refirió a las declaraciones que hizo el 'Puma' Carranza al manifestar que el entrenador uruguayo está acostumbrado a campeonar con la ayuda de los árbitros.

"Él es muy chistoso, lo debe haber dicho en chiste, me imagino", manifestó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa. Además, le restó importancia a lo que dijo el entrenador de Universitario de Deportes Ángel Comizzo sobre los entrenadores que se quejan de los árbitros,

"Yo respondo por lo que digo, sobre lo que dicen los demás para mí no es importante. Para mí es importante lo que uno dice y tratar de no meter la pata. No me siento aludido por lo que dijo, no soy así. Yo lo tomo como un chiste", agregó Pablo Bengoechea.

En cuanto al tema deportivo, Pablo Bengoechea dijo que las fechas en el campeonato peruano deben continuar a pesar que se disputen los amistosos por fecha FIFA. "Las fechas deberían continuar porque fue lo que se arregló a comienzos de año, entonces todos tenían que haber planificado sabiendo que se tenia que jugar. Nosotros en ese sentido no tenemos ningún tipo de problema. nosotros felices que los jugadores de Alianza Lima vayan a la selección", finalizó.

