Pablo Bengoechea recibió emotivo regalo de jugadores de Peñarol | Fuente: RPP Noticias

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, recibió un emotivo regalo por parte de los jugadores de Peñarol. RPP Noticias le entregó una camistea con la firma de grandes futbolistas como Cristian 'Cebolla' Rodríguez, Walter Gargano y Guzmán Pereira.

Ante ello, el estratega uruguayo manifestó su alegría por el gran gesto. "Gracias a ti y a todos los futbolistas de Peñarol. "Al 'Cebolla' lo conozco muchísimo, concentrábamos juntos. Siempre Cristian fue un chico muy educado y preocupado por el fútbol, hizo una carrera brillante", dijo.

Bengoechea además agradeció a la gente de Peñarol por el homenaje que le hizo el club con una estatua en su predio. "No tengo palabras para agradecer a la gente de Peñarol, me hizo un homenaje inmenso. Peñarol es un integrante más de mi familia, quiero a la gente como me quiere a mí. Sigo al club, y estoy muy pendiente", agregó

Pablo Bengoechea jugó por diez tempordas consecutivas en Peñarol. En el club uruguayo fue parte del histórico segundo quinquenio de oro, obteniendo un total de nueve trofeos nacionales. Por ello el cariño de los hinchas con Pablo aún se mantiene.

