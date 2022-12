Pablo Bengoechea no tendrá en cuenta a Jean Deza para el partido frente a Municipal | Fuente: Andina

Pablo Bengoechea se refirió al caso del futbolista Jean Deza, quien por tercera ocasión en el año fue protagonista de situaciones ajenas a los futbolístico. El técnico de Alianza Lima ha indicado que “perjudican” a la imagen del club.

“Había empezado la semana con posibilidades de estar. El fin de semana que fuimos a Ayacucho nosotros dijimos que el futbolista que llama la atención por lo que no hace dentro de la cancha no nos gusta, y si perjudica la imagen de la institución nos gusta mucho menos. No hay duda de que Deza ha vuelto a perjudicar a la institución, a dañar a su imagen. Con sus compañeros creo que no se ha portado bien, yo me dijo mucho en el grupo, el martes estábamos a tres días de jugar el partido. Nosotros nos enteramos de casi todo, salga o no en televisión, a veces me hacen un dribbling, pero es muy difícil, en esto del fútbol uno se entera. Los futbolistas son los primeros que saben que, si hacen algo que perjudica al grupo, no son tomados en cuenta”, dijo el entrenador.

"La camiseta de Alianza es lindísima, pero también tiene obligaciones y hay esfuerzos que hay que hacerse. El que quiere jugar en Alianza debe tener unas reglas y normas de conducta que nosotros pedimos, nada del otro mundo, respetar al grupo y hacer la misma vida que de sus compañeros”, agregó.

Pablo Bengoechea señaló que Jean Deza no será considerado para el cotejo frente a Deportivo Municipal. “Para este partido no va a estar convocado”, detalló el técnico. Sin embargo, no fue concreto respecto a la situación del futbolista y su permanencia en el club, más allá del próximo juego de los blanquiazules.

“Íbamos a contar con él para este partido, hemos trabajado en la semana pensando eso, lamentablemente ayer tras el entrenamiento nos enteramos de esta noticia que perjudica al grupo. Nos vamos a juntar para ahora preparar el partido, desde ayer tengo claro que no iba a ser tenido en cuenta dentro de los 18 y mucho menos dentro de los 11. No hay duda de que nos trastoca, tenía en mente el partido del viernes, del jueves, del próximo domingo y ahora hay que cambiar pero no hay mal que por bien no venga”, puntualizó Bengoechea.

Te sugerimos leer