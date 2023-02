Pablo Bengoechea fue campeón nacional con Alianza Lima en 2017 | Fuente: Liga 1

Pablo Bengoechea renunció a la dirección técnica de Alianza Lima en marzo pasado solo con ocho partidos disputados en la temporada actual. El uruguayo afirmó en su despedida que su discurso no era atendido por el plantel.

Durante los meses del 2020, los blanquiazules no solo fueron observados por su rendimiento en el campo de juego, sino por situaciones que se produjeron fuera de los estrictamente deportivo con sus futbolistas. Por consecuencia de uno de ellos, Jean Deza fue separado del primer equipo y no registrado en la Copa Libertadores.

El estratega uruguayo dio su punto de vista respecto al caso de los elementos de aquel plantel que, antes de unirse a Alianza, se habían visto envueltos en hechos de indisciplina.

“En ese medio (fútbol) se les da muchas oportunidades a los futbolistas. Muchas veces creo que no se merecen tener otra oportunidad, pero el mercado es así. Tal vez mi gran error fue dejarme convencer de cosas que yo estaba seguro iban a pasar. Uno siempre tiene la esperanza de que el ser humano crezca y mejore como persona. No me gusta ser el dueño de la razón, muchas veces me gusta equivocarme para seguir creciendo, aunque lamentablemente no fue la ocasión”, señaló en entrevista con ‘Full Deporte’.

En su paso por el fútbol peruano, Pablo Bengoechea fue campeón nacional con los íntimos en 2017 y disputó las finales de 2018 y 2019. Fue asistente de Sergio Marakarián en la Selección Peruana y dirigió a la misma tras la marcha de su compatriota.

“El paso por la Federación Peruana me hizo conocer el mercado local en gran forma. Uno miraba 100 partidos por años en Perú, porque iba a todas las canchas. Me hizo conocer a todos los futbolistas prácticamente. Eso también me llevó a darme cuenta de la dificultad del campeonato peruano por la geografía del país. Se ha un torneo difícil de jugarlo y hay que planificarlo muy bien”, explicó.

