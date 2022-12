Pablo Bengoechea fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la FPF | Fuente: Liga 1

Malas noticias para Alianza Lima. Pablo Bengoechea fue sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. El técnico blanquiazul recibió dos fechas de castigos y tres UIT de multa (12900 soles). Es decir, el DT no podrá estar en el banco frente a Ayacucho ni Municipal.

El entrenador uruguayo reaparecerá en el clásico del fútbol peruano ante Universitario, el próximo 8 de marzo.

"Sancionar al señor Pablo Bengoechea con la suspensión de dos partidos, contados a partir del día siguiente de la notificación y una multa de 3 UIT, por la infracción prevista al artículo 65 numeral 2 del reglamento único de Justicia", reza parte del documento de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

¿Qué hizo Pablo Bengochea para ser sancionado?

Tras el partido de ida del play off en Juliaca, donde Alianza Lima cayó 4-1 ante Binacional (08/12/2019), Pablo Bengoecha no ocultó su malestar por el uso del VAR. Además, criticó la actuación del árbitro Michael Espinoza porque expulsó a Anthony Rosell.

"El VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, se lo dije a los dirigentes de Alianza Lima. No me sorprende nada. Ya les dije a los chicos en el camarín que esta serie está perdida. Tal vez se corta el Internet en Matute y no hay VAR. Tal vez así tengamos más chance”.

BENGOECHEA NO ES EL ÚNICO

La Comisión Disciplinaría de la FPF también sancionó a los directivos Gustavo Zevallos, Balón Torres y Renzo Gayoso.