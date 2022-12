Pablo Bengoechea salió campeón nacional con Alianza Lima en el año 2017. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Milena Merino

Pablo Bengoechea volverá a dirigir a Alianza Lima. Junto al gerente deportivo Gustavo Zevallos y al administrador Renzo Ratto, el estratega uruguayo fue presentado como nuevo técnico de la escuadra íntima. El 'charrúa' tendrá su segunda etapa como estratega de la entidad blanquiazul, con la que salió campeón nacional en 2017 y subcampeón en 2018. Mira aquí las mejores frases de su conferencia:

Su regreso a Alianza Lima:

"Es muy lindo que se acordaran de mí para este momento nuevamente, me siento muy contento e ilusionado con hacer un buen trabajo de acá a diciembre. He visto prácticamente todos los partidos de Alianza Lima, pero no creo que deba dar un comentario de lo ocurrido"

Su salida de Alianza Lima en 2018:

"Son circunstancias que se dieron en ese momento, la institución sabía que tenía un tema personal. El camino que elegimos fue atender unas necesidades en Uruguay, pero el fútbol a veces tiene objetivos que no se cumplen y se dio una vuelta muy rápida. Por suerte tengo la mente limpia, con todo solucionado en mi país y con mis seres queridos bien"

El actual plantel:

"Todavía tenemos un cupo de extranjero libre y vamos a ver si fichamos a alguien después de algunos entrenamientos. Creo que hay un buen plantel, estoy convencido de que podemos estar en la final del campeonato y en ese aspecto tenemos tranquilidad. Es una plantilla muy bien armada, estoy muy satisfecho con lo que hay"

Los futbolistas jóvenes de Alianza Lima:

"Ojalá los jóvenes que estén a préstamo aprovechen su oportunidad y tengan una buena temporada para volver a Alianza Lima. Hemos visto a los jóvenes que están en el plantel y, más allá de utilizarlos, son una necesidad. Además, este es de los equipos donde más minutos suman los juveniles. Hay jóvenes que suman a la Bolsa y no solo por necesidad, sino porque tienen capacidad de jugar en Primera"

El estilo de juego:

"Cuando se juega bien al fútbol, hay más chances de ganar y eso es lo que vamos a intentar, pero respetando las características de los futbolistas. Primero está la institución y después todos los demás, por lo que queremos defenderla de la mejor manera. La historia dice que Alianza Lima está acostumbrado a ganar y vamos a ver si en diciembre podemos acabar felices"

