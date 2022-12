Pablo Bengoechea: 'En Alianza Lima mi voz no se escuchaba y por eso di un paso al costado'. | Fuente: Alianza Lima

Pablo Bengoechea, ex entrenador de Alianza Lima, recordó cuáles fueron los motivos de su salida del club 'íntimo' en marzo de este año luego de haber alcanzado un campeonato (2017) y dos subcampeonatos (2018 y 2019) al mando del equipo.

"Este año trabajé en Alianza Lima hasta marzo y no me sentí cómodo. Creí que mi voz no se escuchaba y por eso di un paso al costado", sostuvo el ex futbolista y estratega uruguayo en diálogo con Padre y Decano.

"Vine a Uruguay y empezó todo el tema de la pandemia, muchas horas hablando con ex compañeros, con futbolistas de Peñarol", agregó Bengoechea, quien podría llegar a ser el próximo director deportivo de Peñarol, equipo donde es considerado ídolo y del que es hincha confeso.

En tal sentido, detalló cuáles son sus planes a futuro con el equipo uruguayo: "Proyectos de verdad, desde el de la esponsorización hasta la contratación de los entrenadores. Siempre digo que para Peñarol voy a estar a la orden siempre a menos que esté trabajando en otro lugar donde haya dado mi palabra".

"Estoy disponible para lo que Peñarol crea conveniente, siempre y cuando charlemos, me digan lo que pretenden de mí y se respete lo que pienso", agregó Bengoechea. Como se recuerda, tras su salida fue reemplazado por Mario Salas y, tras la grave crisis de resultados, Daniel Ahmed quedó al mando del equipo.

