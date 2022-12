Beto Da Silva no ha conseguido debutar en Alianza Lima | Fuente: La Coruña / Alianza Lima

Beto Da Silva fue anunciado de manera oficial como futbolista de Alianza Lima el pasado 11 de febrero y días después se unió a los entrenamientos del equipo. Sin embargo, hasta el momento no ha podido debutar debido a que no habían llegado a resolverse los acuerdos dados entre el club y sus representantes.

Por ello, el transfer del delantero aún no está bajo el poder del conjunto blanquiazul y así todavía no pueden inscribirlo para disputar algún partido representando reglamentariamente a Alianza Lima.

“Desde que llegó a la institución hace muchos días él nos había comentado lo mismo que el club, que habían llegado a un acuerdo y estamos esperando que reglamentariamente esté habilitado. No sabemos si vamos a contar mañana con él, imagino que no porque ya hemos planificado el partido ya hemos citado a los futbolistas a concentrar. El pase no ha llegado, el día que llegue el pase, Beto va a estar dentro de los 18, de eso estamos convencidos. Estamos esperando que llegue para que juegue por Alianza”, contó Pablo Bengoechea en conferencia de prensa.

Así, quedó descartada la posibilidad que Da Silva debute ante Deportivo Municipal, en el cotejo que los íntimos sostendrán este viernes por la quinta fecha de la Liga 1 Movistar en Matute.

Por lo pronto, Beto volvió a habilitar a través de su cuenta de Instagram la publicación donde aparece vistiendo la camiseta blanquiazul, la misma que horas antes ocultó de las redes sociales.

Te sugerimos leer