Alianza Lima llega de caer 3-1 ante Vallejo en Trujillo. | Fuente: Club Alianza Lima | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

Cuando ya el partido entre Alianza Lima y César Vallejo iba 3-1 a favor de los locales, empezaron a caer 'oles' de la tribuna. Cuando le preguntan al entrenador blanquiazul qué destaca de su equipo en ese encuentro, menciona la serenidad de sus jugadores para no hacerse expulsar pese a la provocación de los rivales.

Sin embargo, hay un intentegrante del plantel íntimo que no puede incluirse en ese grupo. A los 73 minutos del partido, cuando el marcador ya no se movería, Rinaldo Cruzado vio la tarjeta roja y se convirtió en baja confirmada para el duelo por la fecha 4 del Torneo Clausura, ante Cantolao.

Pero no es la única. Además, Pablo Bengoechea no podrá contar con José Guidino ni con Adrián Ugarriza, ambos por lesión (el segundo fue operado de los meniscos este lunes). Además, Tomás Costa es duda. Aunque ya está en proceso de recuperación, aún no está al 100% y será evaluado en los próximos días.

"Por Rinaldo Cruzado (habitual titular) va a entrar un futbolista. El que más se asemeja es Tomás Costa, pero ha venido con lesiones y no sabemos cómo va a llegar. Recién se ha incorporado (a los entrenamientos). No viajó a Trujillo porque estaba en sanidad", dijo el DT uruguayo.

Eso sí, quien está totalmente apto es Wilder Cartagena. Pese a que no tuvo minutos ante César Vallejo el último fin de semana, se trató de decisión técnica.

Cambio al 100%

Por otro lado, Pablo Bengoechea criticó nuevamente el desempeño de Alianza Lima ante el 'Poeta' y admititó que espera ver un equipo totalmente renovado. "Más allá de lo que hable y de las decisiones que tome, lo importante son los futbolistas. Vamos a intentar recuperarlos para acercarnos al nivel que tuvimos ante Cristal y no ante Vallejo. Espero no ver nuevamente esa película. Deseo ver otra película", dijo.

"Vi cosas en Trujillo que no quiero volver a ver. Ayer entrenamos, hoy entrenamos. Se nota en el ambiente la preocupación. Más allá del resultado, estoy triste por la actuación que tuvimos. ¿Qué hay que mejorar? Todo. Hay que pasar bien, marcar bien, mejorar la pelota quieta, no tiene que haber distancia entre líneas, debemos aprovechar contragolpes, tirar bien centros cuando se desborda... Todo lo que existe en el fútbol hay que mejorarlo", finalizó.

Te sugerimos leer