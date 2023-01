Rafo Castillo tiene la ilusión de ser parte de Alianza Lima. | Fuente: ADFP

Alianza Lima aún sigue en la búsqueda, bajo la vía legal, para mantenerse en la primera división. Aún así, en la tienda íntima no han dejado de lado el tema del nuevo director técnico, el cual reemplazará al ya despedido argentino Daniel Ahmed.

Nombres como Pepe Soto, Víctor Rivera y Rafo Castillo han sido voceados en los últimos días para ponerse el buzo de Alianza Lima. Justamente, ha sido este último quien respondió en relación a la chance de llegar a la tienda victoriana. Hay ilusión de su parte, pese a no haber nada concreto.

"La verdad que no he conversado con nadie directamente de Alianza, aunque el hecho de que sea una posibilidad me ilusiona. En algún momento estuve a punto de llegar cuando era parte de la Universidad San Martín, pero le había dado mi palabra a la directiva santa. Por eso no llegué", sostuvo Rafo Castillo a Ovación.

Rafo Castillo, ¿futuro en Alianza Lima?

Rafo Castillo también pasó por UTC y Melgar de Arequipa. | Fuente: Difusión

Asimismo, manifestó que no tendría problema en dirigir al elenco de La Victoria en la segunda división de cara a la próxima temporada del fútbol peruano. "Los futbolistas se adaptan. Es muy diferente estar en la Liga 2 a jugar en Copa Perú", añadió.

Por último, dio cuenta de su experiencia en Atlético Grau de Piura, conjunto del norte del país con el que descendió a fines de 2020. "Se dio porque se tomó al club cuando ya el torneo estaba iniciado. Me quedo con la sensación que pudimos mantener la categoría", sostuvo.

Por otra parte, esta semana Alianza Lima anunció a sus dos primeras incorporaciones de cara a lo que será 2021. Por medio de sus redes sociales, le dio la bienvenida a Yordi Vílchez y Yamir Oliva.

Te sugerimos leer