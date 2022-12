Miguel Ángel Russo tuvo un breve paso por Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Miguel Ángel Russo aprovechó una entrevista con un medio argentino para hablar de su paso por Alianza Lima y la opinión que tiene sobre el fútbol peruano. El DT aclaró qué lo motivó a dejar el club blanquiazul a tan solo menos de cuatro meses de iniciar el proyecto.

"Fue rarísimo porque nunca me pasó. Al club (Alianza Lima) lo compró un grupo que me ofertaba el doble del dinero para que me quedara, pero ya había tomado la decisión y quienes me conocen saben que cuando decido no modifico porque fue la conclusión de un análisis exhaustivo", dijo Miguel Angel Russo al diario La Capital.

Pero el DT argentino fue más allá y dio una reflexión sobre la realidad de nuestro balompié. "Resulta difícil cambiar estructuras cuando uno tiene una manera de concebir al fútbol. El fútbol peruano necesita transitar por una etapa de mayor profesionalización, que sé que lo van a conseguir en el tiempo, pero para ello necesitan de todas las partes", manifestó.

Por otro lado, ante los rumores que lo acerca a varios clubes argentino, entre ellos Huracán, Russo aclaró el tema. "Necesito descansar. Esa es hoy mi prioridad, por decisión propia y por pedido de mi familia y amigos. Tuve varias propuestas laborales del exterior, a las que agradecí, pero a las que les respondí que por dos o tres meses debo dedicarme a la familia", finalizó.

