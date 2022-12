Mauricio Affonso inició su carrera profesional en Racing de Montevideo durante el año 2012. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Mauricio Affonso ve con buenos ojos el posible regreso de Pablo Bengoechea a Alianza Lima. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el atacante de 27 años manifestó que sería algo muy bueno que el estratega uruguayo retorne al club victoriano, pero no es una de las principales cosas que tiene en su cabeza en este momento.

"Con Pablo Bengoechea yo estoy muy agradecido porque él confió en mí y me trajo a Alianza Lima el año pasado. Volver a tenerlo como técnico sería algo lindo, pero no estoy pensando en eso porque la situación no lo amerita. Queremos sacar al equipo de este momento y terminar el torneo de la mejor manera posible. Después, si se da la posibilidad que él pueda venir, sería buenísimo", dijo.

Además, Mauricio Affonso habló sobre la victoria por 3-2 de Alianza Lima ante Melgar y destacó la actitud que mostró el equipo ante una situación que venían pasando en los últimos duelos, que es la de no poder sostener una ventaja de dos goles.

"En otros partidos nos había pasado lo mismo, que veníamos teniendo un resultado positivo y comenzábamos a cometer algunos errores que pagábamos caro. Sin embargo, cuando nos empatan sacamos la actitud que no habíamos tenido en otros cotejos. El equipo siguió creando situaciones de gol y encontramos así el 3-2", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista completa de Mauricio Affonso en 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

