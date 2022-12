Jean Deza en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

El director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, lamentó que Jean Deza no muestre señales de cambio tras ser suspendido por un caso extradeportivo.

Marulanda dejó en claro que Deza ha sido apoyado constantemente, aunque no quiere “dar el paso”. "Le hemos ayudado con muchos temas no solo en lo futbolístico, sino que en lo extrafutbolístico se le dio una mano muy grande. Pero como dicen los expertos, si la persona no quiere dar el paso, no quiere que lo apoyemos será muy difícil", señaló en Radio Ovación.

Incluso, el directivo blanquiazul afirmó que Deza debido a su comportamiento muestra que no quiere cambiar. "Hemos hecho muchas cosas para que él salga adelante, lamentablemente no ha querido. Por sus comportamientos cada vez nos muestra que no quiere estar", agregó.

El jugador de 26 años, por el momento, ha sido suspendido sin goce de haber, así su permanencia en Alianza Lima se torna complicada.

Sin Deza, Alianza Lima visitará este jueves a Racing Club por la Copa Libertadores, en un partido que se llevará a cabo a puerta cerrada debido al coronavirus.

