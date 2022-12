Liberman habló de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

A través de sus redes sociales, el conocido periodista argentino Martín Liberman negó rotundamente que haya realizado declaraciones respecto a Alianza Lima y su retorno a la Liga 1 Betsson después del fallo del Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS) que declaró procedente su recurso contra la FPF y Carlos Stein.

"Se me atribuyen declaraciones falsas sobre el tema de Alianza Lima. Es todo mentira. No opine del tema y no lo conozco para opinar. Saludos a todos los peruanos", escribió Liberman en su cuenta de Twitter.

Tras conocerse el veredicto final del TAS a favor de Alianza Lima, apareció en redes unas supuestas declaraciones de Martín Liberman que señalaban que el retorno del cuadro blanquiazul a la Primera División eran "una falta de respeto para el ámbito futbolístico".

En su resolución publicada, la corte arbitral con sede en Suiza restó dos puntos a Carlos Stein en la tabla acumulada de la Liga 1 2020, lo que automáticamente anula la pérdida de categoría de Alianza Lima al quedar entonces por encima del cuadro norteño, quien queda descendido en este nuevo escenario.

Jefferson Farfán recibió pedido de Waldir Sáenz

Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima, se sumó a la alegría de los millones de hinchas del equipo blanquiazul que este miércoles festejaron el fallo del Tribunal Deportivo de Arbitraje (TAS), que declaró procedente el reclamo del club para jugar en la Liga 1 Betsson en la temporada 2021.

En conversación con RPP Noticias, Waldir Sáenz señaló que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) debe acatar la resolución final del TAS. Además afirmó que en este panorama, Jefferson Farfán podría retornar a Alianza Lima, aunque la última palabra lo tiene el atacante de la Selección Peruana.

