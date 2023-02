Mario Salas asumió la dirección técnica de Alianza Lima tras la salida de Pablo Bengoechea. | Fuente: Alianza Lima

Mario Salas apunta a objetivos importantes con Alianza Lima no solo en la Liga 1, sino también en de la Copa Libertadores. Para ello, el estratega chileno es consciente lo clave que será la disciplina en su plantel de futbolistas y dio un contundente mensaje ante un posible acto irregular.

"Es muy difícil que los actos de indisciplina dejen de ocurrir, pero sí tenemos que saber que cada una de las cosas que hacemos puede tener una repercusión, sobre todo cuando eres una persona pública y cuando llevas el escudo de Alianza en el pecho. Hay algo que hay que respetar”, manifestó Salas en conferencia de prensa vía zoom.

“Tampoco se trata de limitar las libertades ni de privar a los jugadores lo que hagan en su vida privada. Si el equipo se ve afectado o su comportamiento en los entrenamientos y partidos se ve afectado, sin dudas de que es algo para tener en cuenta", agregó.

Por otro lado, el ‘Comandante también mencionó que todavía no hay una fecha definida para la llegada al país de Patricio Rubio.

"Todavía no hay una fecha concreta, yo no me atrevo a decir una fecha porque la verdad es que especulamos, pero aún no hay nada claro. Una de las cosas por las que yo elijo a Patricio es por su calidad de jugador", finalizó.

Tras seis fechas jugadas en el Torneo Apertura, Alianza Lima se ubica en el puesto 13 solo con siete puntos. Ahora está bajo la dirección de Mario Salas, quien fue nombrado en el cargo luego de la salida de Pablo Bengoechea.

