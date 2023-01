Mario Salas sobre Jean Deza: 'El jugador debe tener claro que el compromiso va más allá de la cancha'. | Fuente: Alianza Lima

Este lunes Alianza Lima emitió un comunicado donde oficiliazó la salida de Jean Deza como jugador del club 'íntimo' y Mario Salas, entrenador del equipo, se pronunció horas antes de hacerse pública esta decisión.

"Yo estoy al tanto y sé cómo está cada caso, en especial el de Jean Deza, pero no puedo comunicarlo porque no me corresponde. Yo estaré de acuerdo con la decisión que tome el club", detalló Salas en diálogo con Gol Perú.

Asimismo, el ex entrenador de Colo Colo agregó que es muy importante que los jugadores trasladen el compromiso con el club a sus acciones para ir en la misma sintonía.

"Si uno no se compromete con una idea, objetivo e institución, es muy difícil que los resultados puedan darse. Se debe sancionar cuando haya que hacerlo y sin duda que hay un reglamento que el jugador de Alianza Lima tiene que cumplir, eso es innegable", precisó Salas.

Por otra parte sostuvo que esta es una idea para, en general, todo el plantel 'blanquiazul' y se mostró confiado en que no deben volver a pasar una vez que empiecen a trabajar conjuntamente.

"Estos actos de indisciplina que están ocurriendo en Alianza deben dejar de ocurrir porque son contradictorios a todo el mensaje que quieren dar. El que se alinea con este mensaje tiene que alinearse con en forma total e íntegra. No sirve unas veces sí y otras veces no. El jugador que llegue a pisar el pasto de Alianza Lima el día que nosotros volvamos debe tener claro hacia dónde va el buque y que el compromiso con el club va más allá de la cancha", finalizó el estratega chileno.

Hasta el momento, se conoce que Mario Salas continúa en Chile a la espera de lo que será su llegada a Lima. Se estima que pueda arribar a la ciudad en los días finales de esta semana.

