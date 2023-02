Mario Salas, DT de Alianza Lima. | Fuente: Club Alianza Lima

Mario Salas tendrá su segunda etapa en el fútbol peruano, ahora al mando de Alianza Lima. El entrenador blanquiazul, quien salió campeón con Sporting Cristal, brindó una brinda entrevista exclusiva a RPP. Repasa todas sus declaraciones en esta nota.

¿Cómo ha tomado estas nuevas medidas de cinco extranjeros y reducción de bolsa de minutos?

Me parece bien. Sobre todo, el tema de los cinco extranjeros en cancha. Siento que siempre, sobre todo en clubes que invierten en extranjeros, es bueno tener la disponibilidad de que jueguen todos. Va a ser algo positivo para nosotros los técnicos. Los cinco cambios son algo necesario, se va a utilizar mucho. Nos debería ayudar para evitar lesiones y hacer del fútbol un mejor espectáculo. Debemos sacarle provecho, y hacer que sea beneficioso más que ser perjudicial para el espectáculo.

¿Cómo ha encontrado al plantel? ¿Cómo han sentido el cambio de propuesta? Arroé se mostró muy cómodo, ¿cómo lo percibe?

Lo he visto bien. Es la apreciación que tiene uno. Es en base a lo que los jugadores manifiestan, y lo que han manifestado, más que hablando, en su actitud dentro de la práctica. Es positivo. El compromiso es total. Me gusta que el compromiso sea en base al objetivo, a la institución, más allá del cuerpo técnico. Es una forma de ver el fútbol tal vez distinta a la que tenía Alianza Lima y esperamos que los jugadores se alineen y vean que es algo bueno. Distinto, pero igual de bueno a lo que era antes.

¿Tiene definido quién será su arquero titular?

En el arco, una vez que empecemos a jugar, vamos a definir el tema. No lo tengo todavía definido, al igual que en los otros puestos. Tengo diagramado un equipo, lógicamente, pero se verá contra Binacional. Lo iré despejando en unos días.

¿Ha pensado en un trabajo especial con Alberto Rodríguez?

Alberto tiene una carga de años en el fútbol. Es muy distinto entrenar a un jugador como Alberto que a Kluiverth (Aguilar), por poner un ejemplo. Las dosificaciones dentro del entrenamiento se toman en cuenta. Eso nos lleva a tener entrenamientos distintos. En el caso de Alberto, me ha sorprendido mucho. Lo que hemos hecho respecto a él ha sido casi nulo, ha trabajado a la par, se ha mantenido a la par, el área médica ha estado con él en el tema de la recuperación, pero es un profesional que me ha sorprendido gratamente y esperemos que pueda demostrar a la gente de Alianza lo gran jugador que es.

¿Sabe cuándo vendrá Patricio Rubio?

Lo estamos viendo. Nos ha costado mucho tener fecha exacta sobre la venida. Espero contar con Patricio antes de la primera fecha (de la Fase 1). Que esté ya en la séptima fecha (del Apertura).

Si no se dieran resultados en las primeras dos o tres fechas, ¿le daría temor quedar lejos del Apertura?

No he pensado en eso. He pensado en que tenemos que tomar las cosas partido a partido. Tenemos que salir a ganar todos los partidos. Alianza ha tenido esa intención siempre. Lo que vaya sucediendo en el camino nos irá cambiando algún objetivo, pero el principal que tenemos es ganar el próximo partido y, de esa forma, engancharnos y solventar una idea de juego. No es una cosa que aparezca de la noche a la mañana, es un proceso, requiere tiempo y esperamos que sea lo más rápido posible. Alianza tiene que llegar con alto porcentaje de logro de la forma de jugar al primer partido del Apertura. Vamos por el Apertura. Sabemos que estamos lejos, que hay rivales que han hecho las cosas muy bien y están en puestos de arriba, pero tenemos mucha fe y mucha confianza.

¿Cómo analiza el grupo de la Copa Libertadores? Ahora viene Estudiantes de Mérida...

De la misma manera. Estamos buscando información de Estudiantes, pero primero nos estamos enfocando en el primer partido del Apertura, pero el objetivo es el mismo: salir a ganar en suelo venezolano, quedarnos con los tres puntos. Después, recibir a Racing con la misma idea. Espero que lo que digo tenga coherencia con lo que hacemos. Quiero que el equipo demuestre que quiere ganar todos los partidos.

Alianza tuvo problemas recientes por casos de indisciplinas. Uno de ellos fue Alexi Gómez, jugador que ha demostrado necesitar un DT con estilo paternalista. ¿Va a adoptar ese rol? ¿Cómo va a lidiar con él?

Los técnicos nos adecuamos a cómo son los jugadores y lo orientamos a las características de los jugadores, pero creo que Alexi es una persona grande, adulta. Yo hago que mis jugadores entiendan que lo único que quiero es que crezcan profesionalmente, esperemos que Alexi pueda entenderlo. Yo guiaré a él y sus compañeros, pero lo principal son ellos. Que entiendan que se deben a la institución, que son parte de una institución que lleva alegría a muchos en el Perú. Eso tiene que ser una motivación.

El club dio a conocer que dio positivo al nuevo coronavirus. ¿Cómo le tocó vivir esa experiencia?

Fui positivo de COVID pero fui asintomático. No presenté ningún problema ni síntoma que se da. La verdad, tuve la suerte de estar confinado en la pieza del hotel. Digo "la suerte" porque no me faltó absolutamente nada. Me da la impresión, en momento de reflexión, que este virus, más allá de que algunos lo hayan tenido y otros no, hay que jugarlo hasta el último minuto, si uno hace un paralelo con el fútbol, no hay que sentir que al virus se le ganó, hay que jugarlo hasta el minuto 90, vencerlo. Hay que estar atento. Yo lo tuve, pero me sigo cuidado. Lo único que quiero es no volver a tenerlo para no estar lejos de lo que uno quiere que es la cancha, dirigiendo.

¿Cuál es la expectativa de Patricio Rubio? ¿Hablamos de un goleador?

Sí, sí. Tengo la expectativa de que haga lo que ha hecho en todos sus clubes. Es un jugador que hace goles y ayuda a hacer goles, es generador de ocasiones y de opciones de gol. No es solo alguien que define, sino también alguien que las crea y aporta con el pase gol. Esperamos que haga todo lo que ha hecho anteriormente y que se sienta cómodo. Tenemos que hacerlo sentir cómodo para que pueda desarrollarse con toda confianza.

Se le vincula mucho con el 4-3-3. ¿En Alianza podría variar ello? ¿4-2-3-1?

Mi sistema madre es el 4-2-3-1. En general no utilizo el 4-3-3 como sistema aunque una vez que rueda la pelota empiezan a variar. Me gusta también mucho el 4-1-4-1. No me cierro a los sistemas. Va dependiendo un poco de los partidos, de los jugadores. No tranzo la idea de juego. La propuesta futbolística, ideológica no la tranzamos. Tratamos de hacer siempre lo mismo.

Con sus equipos siempre tiene una frase. En Cristal fue "Unidos venceremos". ¿En Alianza ya tiene una?

Están proibando ahí los muchachos algunos gritos y vamos a ver ahí algo que nos represente.

