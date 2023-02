El entrenador chileno Mario Salas. | Fuente: Alianza Lima - Liga 1

Alianza Lima vive una de sus peores crisis de la historia. A siete fechas del final de la Fase 2, el equipo blanquiazul se encuentra comprometido con el descenso después de acumular cinco derrotas consecutivas en la Liga 1.

Esta dramática situación provocó que la dirigencia de Alianza Lima decida resolver la continuidad del entrenador chileno Mario Salas, que en 18 partidos en el banquillo del subcampeón peruano registra nueve derrotas, siete empates y solo dos triunfos (Carlos Stein y Deportivo Llacuabamba).

De momento, Salas se mantiene firme en su postura. Ha decidido no irse hasta que la dirigencia de Alianza Lima cumpla sus condiciones las cuales implica el pago de su cláusula. En este ambiente caldeado, el DT chileno ha recibido el apoyo de su compatriota, el exjugador blanquiazul Rodrigo Pérez.

Pérez, que salió campeón con Alianza Lima en 2006 y actual instructor de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), señaló que Salas no es el único culpable de la debacle del equipo de la institución, que empezó el 2020 con optimismo y pensando en el título nacional, y ahora se encuentra en una racha de derrotas que lo colocan a dos puntos de la baja.

Mario Salas salió campeón con Sporting Cristal en 2018. | Fuente: Liga 1

¿Qué opinas sobre el mal momento de Alianza Lima, que está luchando por no descender a falta de siete partidos del final del campeonato?

Es lamentable, no la están pasando bien no solamente el técnico y los jugadores, sino también los hinchas y la institución en general esperar que puedan remontar esta situacion que no es cómoda para nadie.

¿Qué grado de culpa tiene Mario Salas sobre la crisis de resultados de Alianza?

La responsabilidad es compartida. Mario es un gran profesional, tiene mucha capacidad, pero acá hay que hacer una evaluación del por qué se está viviendo esta situación. Es muy fácil quizá solo ver solamente por lo del técnico, pero acá hay muchas cosas, plantel, dirigente y jugadores. No solamente una persona es el responsable.

Alianza no podrá contar con su hinchada para el resto de torneo, ¿cree que su apoyo sería un factor determinante?

Sabemos lo ques es la hinchada de Alianza, es muy importante, pero para todos los equipos es lo mismo, que están jugando sin público.

¿Alianza Lima podrá recuperarse de este incómodo momento?

Un saludo a la hinchada de Alianza Lima, al cuerpo técnico y jugadores que salgan de esta situación tan incómoda. Siento que lo hará, les mando un abrazo desde Chile.

