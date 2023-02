Mario Salas dio positivo al nuevo coronavirus tras llegar a Perú. | Fuente: Club Alianza Lima

El 18 de junio, Mario Salas y su cuerpo técnico llegaron a Perú con el objetivo de dirigir lo más pronto posible los entrenamientos de Alianza Lima. Sin embargo, por un tema protocolar, tuvieron que esperar.

Todos realizaron cuarentena obligatoria en un hotel de Lima y, el lunes 22, pasaron pruebas moleculares de descarte al nuevo coronavirus. Los resultados del examen hecho al DT dieron positivo. Así, el 'Comandante' tuvo que permanecer dos semanas en aislamiento hasta que nuevas pruebas dieron negativo.

Este martes, casi dos semanas después de su integración a los entrenamientos de Alianza Lima, Mario Salas conversó con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias sobre esos días de aislamiento. "Fui positivo de COVID, pero fui asintomático. No presenté ningún problema, ni síntoma. La verdad, tuve la suerte de estar confinado en la pieza del hotel. Digo 'la suerte' porque no me faltó absolutamente nada", aseguró.

El entrenador chileno, además, dio su apreciación sobre las precauciones que deben tomarse en esta pandemia. "Me da la impresión, en momento de reflexión, que este virus, más allá de que algunos lo hayan tenido y otros no, hay que jugarlo hasta el último minuto. No hay que sentir que al virus se le ganó, hay que jugarlo hasta el minuto 90, vencerlo. Hay que estar atento. Yo lo tuve, pero me sigo cuidado. Lo único que quiero es no volver a tenerlo para no estar lejos de lo que uno quiere, que es la cancha, dirigiendo", mencionó Mario Salas.

