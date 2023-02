Alianza debutará en la Fase 2 ante Ayacucho FC | Fuente: Prensa Alianza

Alianza Lima cerró su participación a nivel internacional como el último clasificado de su grupo en la Copa Libertadores, factor que tampoco le permitió acceder a la Sudamericana. Tras su última derrota frente a Nacional, los blanquiazules llegaron a los 16 partidos bajo la dirección técnica de Mario Salas, donde registran 7 caídas, 7 empates y apenas dos triunfos, estos solo en la Liga 1.

Con el entrenador chileno, el porcentaje de efectividad del equipo es hasta el momento de 27%, unos números lejanos a los esperados a su llegada que pusieron en cuestionamiento su estilo de juego, tema que volvió a defender.

“Así la racha sea mala, a esta altura del año, cambiar el estilo no es acertado, lo que creo que es mejor, es tener matices, pero respetando nuestros principios e idea de juego. Empezar a hacer todo distinto al final de la temporada creo que no es aconsejable. No estoy de acuerdo con la aseveración que indica que aún no se ha podido implementar la idea de juego, la idea de juego está; hay cosas que no nos han permitir ganar, pero que no van por la idea y forma de juego, más va por cosas técnicas, conceptuales e individuales", explicó en conferencia de prensa.

Por delante, Alianza Lima tendrá ahora solo la Fase 2, donde forma parte del Grupo B. El torneo será el único camino por el que podría obtener su pase a los play off para el título nacional. Su primer rival será Ayacucho FC.

“Nosotros estamos preocupados solo en Ayacucho, esa es la primera gran final. Vamos a encarar ese partido con compromiso, son nueve finales. Las mejoras de Alianza han sido cualitativas, cuantitativamente no, pero el equipo ha funcionado. La opinión y análisis de los medios son en base a resultados, nuestro análisis es mucho más cualitativo. Yo sigo sosteniendo que Alianza Lima ha mejorado en su forma de jugar”, insistió.

Te sugerimos leer