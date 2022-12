Luis Ramírez respondió si volvería a Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

El último sábado Alianza Lima cayó por 2-0 ante Sport Huancayo y descendió a la Liga 2. Desde ese día, algunos ex futbolistas del club blanquiazul se han pronunciado sobre la mala situación del equipo.

Entre ellos, Luis Ramírez, ex campeón 'íntimo' y actual volante de Sport Boys, también se refirió al presente de la institución victoriana.

"Para ser sincero, no soy mucho de ver fútbol o estar detrás de noticias deportivas, menos en vacaciones, pero es inevitable enterarte de lo que está pasando Alianza Lima", indicó Ramírez en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a con qué actitud vio a la escuadra íntima cuando les tocó enfrentarse a ellos por última vez hace dos semanas, Ramírez apuntó: "El partido del empate, realmente veía otro semblante en la cara de los jugadores de Alianza. En el partido del 2-0 que les tocó perder, los vi más preocupados o idos, la cosa se fue poniendo más difícil".

Sobre su abrupta y sorpresiva salida del plantel blanquiazul a finales del 2019 y si existe la posibilidad de que vuelva, sostuvo: "No guardo rencor a nadie, aunque podrían incomodar las formas. Se puede dar en el fútbol que un club ya no quiera contar contigo, pero importan las formas. De todos modos, yo no tendría ningún inconveniente (en volver), pero tendría que ver temas con mi familia y en general los planes que tengo para mis últimos años de carrera".

Te sugerimos leer