Luego de que Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul, contara detalles de la salida de Luis Aguiar del equipo íntimo a mediados de año, el volante uruguayo decidió hacer su descargo y desmentir algunas de sus declaraciones.

Como se recuerda, Farah detalló en una reciente entrevista que Aguiar se sentía incómodo con que algunos jugadores indisciplinados sean los que jueguen y que, a causa de sus constantes reclamos, el ex entrenador Mario Salas solicitó su salida.

Por su parte, este domingo, el uruguayo respondió: "Fernando, querido, me quejé siempre de todos los que nos sacaron y nos mintieron, todos ustedes y la administración. ¿Tenés algún problema? Llámame, tenés mi número, no precisas andar cubriéndote en la prensa", se lee en la primera parte del mensaje de Aguiar en Instagram.

"¿Mario Salas pidió que me vaya? Por favor, le pedí que me ayude a salir en condiciones normales por cuidar su trabajo y el del plantel, porque si fuera por ustedes, de haber sabido que desde el 2017 cuando me hicieron la famosa camia los que estaban en su momento, no hubiese vuelto", agrega el 'Canario'.

Por último, concluye: "No les importa Alianza Lima, les importa los números y se olvidan que quieres ganan y ganaron todo ese dinero fueron los jugadores dentro de la cancha, con su gente (...). Como equipo grande, ganador y no pensando solo en finanzas y beneficios numéricos".

Como se recuerda, Luis Aguiar fue campeón con Alianza Lima en el 2017 bajo el mando de Pablo Bengoechea y este año retornó al equipo a inicios de temporada. Sin embargo, luego del parón deportivo a causa de la pandemia, se desvinculó del club.

