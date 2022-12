Jean Deza retornó a Alianza Lima en 2020 | Fuente: Prensa Alianza

Pasadas las restricciones obligatorias a causa del coronavirus en el Perú, Alianza Lima comenzará una nueva etapa con la dirección técnica de Mario Salas, quien firmó por el cuadro blanquiazul tras la salida de Pablo Bengoechea.

Una de las medidas que marcó la última etapa del uruguayo fue el separar a Jean Deza del primer equipo, tras protagonizar reiterados hechos extrafutbolísticos. Debido a ello, una de las incógnitas a la llegada de Salas será qué decidirá respecto al delantero, quien tiene contrato por dos temporadas con el cuadro blanquiazul.

Sobre ello se refirió Leao Butrón, el jugador de más experiencia de la plantilla. “Sí le daría una nueva oportunidad a Deza. Ha habido cosas que no estaban bien, eso está bien claro, pero mayormente ha sido escandalizado. No hay que darle poder de decisión a las personas que están fuera del club, que se creen dueños de la verdad en decir que deberían botarlo. Yo no le daría poder a esas personas. Trataría de solucionar el tema dentro del club”, manifestó Butrón en entrevista con ‘Azul y Blanco’.

Además, Leao Butrón señaló que ha conversado con Jean Deza respecto a las situaciones que protagonizó durante los primeros meses del 2020.

"Por supuesto que hablamos y no solamente con él, sino con todos aquellos que en algún momento tuvieron participación en situaciones que ponían en riesgo la tranquilidad del club y de los compañeros. Hemos conversado, pero creo que todos ya estamos grandes, como para estar detrás de cada uno", indicó.

